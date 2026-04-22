I prezzi dei preservativi potrebbero aumentare fino al 30% nei prossimi mesi a causa della crisi in Iran e dei blocchi nel settore petrolifero. La situazione ha provocato un incremento dei costi di produzione e distribuzione, influenzando il mercato globale. Questo aumento potrebbe incidere sui prezzi al dettaglio e sulla disponibilità del prodotto in diversi Paesi.

I prezzi dei preservativi potrebbero subire un rincaro fino al 30% nei prossimi mesi a causa della crisi scoppiata in Iran. Il gigante asiatico con sede in Malesia, che gestisce una produzione annua superiore ai cinque miliardi di pezzi e rifornisce brand come Trojan, Durex e il sistema sanitario britannico NHS, ha segnalato l’imminente pressione sui costi dovuta alla carenza di materie prime. Logistica petrolchimica e blocchi strategici. L’instabilità geopolitica legata al conflitto in Iran sta colpendo direttamente le catene di approvvigionamento globali. Il punto di rottura è rappresentato dallo Stretto di Hormuz, snodo fondamentale attraverso il quale transitano circa un quinto delle riserve mondiali di petrolio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Preservativi: rincaro del 30% per la crisi in Iran e i blocchi petroliferi

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