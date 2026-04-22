Il prezzo dei preservativi è aumentato del 30% a causa della guerra in Iran, con il leader della produzione mondiale che ha annunciato l'incremento. La crisi nella regione ha portato a un rialzo dei costi di produzione e distribuzione. La chiusura dello Stretto di Hormuz, via di passaggio strategica, ha contribuito a creare tensioni sui prezzi di vari beni di consumo. La situazione riflette le ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente.

L’effetto domino della guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz non colpisce solo il settore energetico. Karex, il più grande produttore mondiale di preservativi che rifornisce marchi come Durex e Trojan, ha annunciato un aumento dei prezzi fino al 30%. “Alcune delle nostre materie prime stanno subendo un rapido aumento di prezzo e non abbiamo altra scelta che trasferire parte dei costi sui nostri clienti “, ha detto al Financial Times l’amministratore delegato Goh Miah Kiat. L’azienda malese è responsabile di circa un quinto della produzione globale, con oltre 5 miliardi di pezzi distribuiti ogni anno tra Malesia e Thailandia. “La situazione è piuttosto improvvisa e non abbiamo avuto molto tempo per prepararci”, ha detto Goh.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Preservativi più cari per la guerra in Iran: il leader della produzione globale annuncia un aumento del 30%

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L’amministratore delegato di Karex Bhd, il più grande produttore di preservativi al mondo, lancia l'allarme sui prezzi - facebook.com facebook

A causa della crisi di Hormuz, il prezzo dei preservativi crescerà del 20-30%. Ma quando vi spiego che “siamo fottuti” non penso a questo, ve l’assicuro. x.com