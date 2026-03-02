Gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele in Iran hanno provocato un aumento immediato del prezzo del petrolio. La risposta militare dell'Iran ha contribuito a una tensione crescente nella regione, influenzando i mercati energetici a livello globale. Le reazioni dei mercati sono state rapide, con ripercussioni sui costi delle materie prime e sui prezzi energetici in tutto il mondo.

Gli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran e la conseguente risposta militare di quest’ultima stanno generando degli effetti immediati sul prezzo del petrolio. Gli investitori stanno analizzando e quantificando il possibile impatto dell’escalation delle tensioni in Medio Oriente. Un prolungamento del conflitto potrebbe generare delle implicazioni dirette e significative sui fluissi di petrolio e conseguentemente sull’economia mondiale. All’inizio degli scambi, il prezzo del barile di petrolio statunitense è salito di circa l’8%, successivamente ha registrato un aumento del 5,9% a 71,00 dollari al barile. Il Brent, invece, è salito del 6,2%, pari a 77,38 dollari al barile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Guerra in Iran, aumento dei prezzi del petrolio: colpita l’economia globale

Crisi del petrolio con la guerra in Iran, prezzi in aumento con le navi bloccate a HormuzL'Iran sta bloccando il passaggio dallo stretto di Hormuz come ritorsione per gli attacchi statunitensi e israeliani sul suo territorio.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah: 31 morti a Beirut | Volano i prezzi di petrolio e gasDeciso rialzo dei prezzi dei carburanti, con nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

How U.S.–Iran Tensions Hit the Global Economy Explained!

Altri aggiornamenti su Guerra.

Temi più discussi: Petrolio, perché la guerra in Iran potrebbe infiammare i prezzi; Iran, quale sarà l’impatto sui mercati? Dal petrolio allo Stretto di Hormuz, cosa sapere; Cosa succederà al prezzo del petrolio dopo l'attacco all'Iran; Il prezzo di petrolio e gas è già aumentato per la guerra in Iran.

Che succede (e che succederà) al petrolio con la guerra in Iran?Per il momento, la guerra in Iran ha causato un aumento moderato dei prezzi del petrolio, che si muovono sui 70 dollari al barile. startmag.it

Crisi del petrolio con la guerra in Iran, prezzi in aumento con le navi bloccate a HormuzL’Iran sta bloccando lo stretto di Hormuz: i timori per una guerra di lungo periodo hanno fatto aumentare a 80 dollari il prezzo del petrolio ... quifinanza.it

La guerra in Medio Oriente mette le ali ai titoli del settore. Leonardo sotto la lente, dopo le indiscrezioni sulla commessa da 1,15 miliardi di euro da parte del ministero della Difesa britannico - facebook.com facebook

Iran, la guerra si estende: Israele bombarda Beirut, esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha ilsole24ore.com/art/iran-trump… x.com