Presentazione del libro ' Le piante non sono animali verdi' di Marco Ferrari

Marco Ferrari ha presentato il suo nuovo libro 'Le piante non sono animali verdi' all’Orto Botanico, motivato dalla voglia di chiarire come le piante funzionino in modo diverso dagli animali. L’evento, che attira appassionati e studenti, si concentra su come le piante assorbano acqua e nutrienti, e su come si adattino a diversi ambienti. Tra i presenti, molti desiderano approfondire le caratteristiche uniche del mondo vegetale.

Nel prossimo appuntamento degli Incontri Botanici, l’Orto e Museo Botanico ospita Marco Ferrari, biologo, giornalista e divulgatore scientifico, che presenterà il suo ultimo libro 'Le piante non sono animali verdi' Ed. Bollati e Boringhieri. L’opera compie un’analisi critica delle ipotesi sull’intelligenza vegetale: un incontro volto a favorire una riflessione informata e rigorosa sul linguaggio e sui concetti con cui viene raccontato il mondo vegetale.venerdì 6 marzo 2026, ore 16:00Aula A, Polo Nobili, via A. Volta 4 – PisaLa partecipazione all’evento è gratuita.Per informazioni: giovanni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

"Per quattro piante di marijuana sul balcone": a Vasto la presentazione del libro di Walter CroceGiovedì 8 gennaio alle 18, presso Palazzo D'Avalos a Vasto, si terrà la presentazione del libro di Walter Croce intitolato “Per quattro piante di marijuana sul balcone”.

Firenze, presentazione del libro 'Dalla ruggine alle infrastrutture verdi'A Firenze, dal 16 al 18 dicembre, al Teatro Niccolini si terrà la presentazione del libro 'Dalla ruggine alle infrastrutture verdi', un evento dedicato a temi di rigenerazione urbana, industrializzazione, green deal e transizione digitale.

Ripartono le attività culturali de Il Cigno Blu: oggi la presentazione del libro Cortocircuiti di Patrizia MarsellaRiprende il percorso di valorizzazione dei talenti del territorio promosso dall’associazione culturale Il Cigno Blu di Brindisi, che inaugura la nuova s ... brundisium.net

Firenze, presentazione del libro ‘Il genio femminile nel Medioevo’ al NiccoliniFirenze, 18 febbraio 2026 – A donne forti, intelligenti e coraggiose protagoniste della nostra storia è dedicato il volume ‘Il genio femminile nel Medioevo’, pubblicato da Polistampa nella collana cur ... lanazione.it

"Le piante non sono animali verdi", di Marco Ferrari (Bollati Boringhieri) è un libro fresco di stampa che smonta, con rigore scientifico e chiarezza, le attuali fortunate mitologie sulla vita vegetale, fatte di presunta intelligenza, etica, comportamenti sociali simil u - facebook.com facebook