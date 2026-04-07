Alatri presentazione del libro Le Regole del Gioco di Marco Mancini

Venerdì 17 aprile alle 18 presso la biblioteca comunale Luigi Ceci si terrà la presentazione del libro

Venerdì 17 Aprile alle ore 18 presso la biblioteca comunale Luigi Ceci si terrà la presentazione del libro "Le Regole del Gioco" di Marco Mancini.La Città di Alatri ospita un incontro di grande attualità e fascino. Marco Mancini ci accompagnerà in un viaggio nel mondo del controspionaggio, raccontando come l'intelligence ha protetto l'Italia dal terrorismo alle minacce internazionali.L'evento vedrà i saluti istituzionali del Sindaco Maurizio Cianfrocca e dei rappresentanti dell'amministrazione. Introduce Giuseppe Pica (Ass. Radici) e dialoga con l'autore il giornalista Francesco Boezi (Il Giornale).Un'occasione imperdibile per approfondire i retroscena della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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