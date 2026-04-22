Presentato il primo bilancio di sostenibilità di Genova | i dati dall' occupazione al benessere

Mercoledì si è tenuto presso il salone di rappresentanza di palazzo Tursi il primo bilancio di sostenibilità del Comune di Genova, presentato durante il Circular City Forum 2026. Il documento fornisce dati sulla situazione occupazionale e sul benessere della città, evidenziando che Genova si colloca al terzo posto tra le città italiane per produttività delle imprese, subito dopo Milano e Bologna.

Genova è terza città per produttività delle imprese dopo Milano e Bologna. Il dato arriva dal primo bilancio di sostenibilità del Comune di Genova, presentato ufficialmente mercoledì presso il salone di rappresentanza di palazzo Tursi, in occasione del Circular City Forum 2026.Il bilancio scatta.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Al via il primo bilancio di sostenibilità del Comune di GenovaTappa storica per l’amministrazione che sceglie di adottare uno strumento per condividere, con i cittadini, le imprese e le istituzioni, i risultati... Presentato il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento: Amministrazione premiata con targa?E’ stato presentato stamane il primo Bilancio pop del Comune di Benevento, realizzato in collaborazione con l’Università di Torino (Dipartimento di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Previdenza veterinari, Enpav presenta il primo bilancio di sostenibilità; Ambiente, Comune approva il primo bilancio di sostenibilità: mercoledì la presentazione pubblica; Diritti delle persone con disabilità: l’Autorità Garante traccia il bilancio del primo anno di attività; A Genova il 2° Circular City Forum: conferenze, esposizioni e laboratori per mettere al centro l'economia circolare. Presentato il primo bilancio di sostenibilità di Genova nell'ambito del Circular City ForumIl futuro in comune è il titolo del documento illustrato a Palazzo Tursi, uno strumento dinamico per misurare performance e benessere, integrando dati urbani e aperto alla cooperazione internazional ... lavocedigenova.it Il Comune di Genova pubblica il primo bilancio di sostenibilitàGenova pubblica il suo primo bilancio di sostenibilità, dal titolo 'Genova, il futuro in Comune', presentato ufficialmente a Palazzo Tursi nel Salone di Rappresentanza in occasione del Circular City F ... rainews.it Il procuratore generale Mancini ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo il riconoscimento dell’aggravante della crudeltà per i responsabili dell’omicidio di Christopher Thomas Luciani, “Crox”. Nel ricorso si sottolinea che, oltre alle 25 coltellate, i calci al - facebook.com facebook Il libro sulla dottrina nucleare russa presentato, con tanto di minacce atomiche all’Italia, la scorsa settimana alla residenza dell’ambasciatore russo a Roma, è pubblicato da una società che vende anche olio online. Curioso, no Su @Linkiesta x.com