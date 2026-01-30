Al via il primo bilancio di sostenibilità del Comune di Genova

Il Comune di Genova ha dato il via al primo bilancio di sostenibilità. I documenti saranno pronti e pubblicati nella primavera del 2026. La città ha deciso di misurare e rendere trasparenti gli sforzi fatti per migliorare l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. È un passo importante che coinvolge amministrazione e cittadini.

Tappa storica per l'amministrazione che sceglie di adottare uno strumento per condividere, con i cittadini, le imprese e le istituzioni, i risultati raggiunti nelle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance Il Comune di Genova ha avviato i lavori per la redazione del suo primo bilancio di sostenibilità che verrà pubblicato nella primavera del 2026. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del vicesindaco Alessandro Terrile e dell'assessora all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità ed Economia Circolare Silvia Pericu. "Il Comune di Genova compie un salto di qualità metodologico nella rendicontazione pubblica - dice il vicesindaco Terrile -.

