Un recente dibattito riguarda la tutela delle persone con disabilità e la necessità di creare una figura di Garante comunale. Attualmente, scale mobili e tapis roulant sono utilizzati per migliorare la mobilità, ma in alcune situazioni si presentano difficoltà per i disabili. La proposta prevede un ruolo specifico per garantire che le esigenze di questi cittadini siano adeguatamente considerate.

Il sistema di scale mobili e tapis roulant è funzionale anche per favorire la mobilità dei disabili, ma in alcuni casi si può rivelare un problema. Il percorso meccanizzato della Posterna, che dà accesso anche al Teatro Nuovo con un ascensore, chiude alle 23 e se uno spettacolo termina dopo tale orario una persona disabile che ha lasciato l’auto al parcheggio coperto rischia di rimanere bloccata. Il rischio si è corso domenica perché il concerto di Nec è terminato ben oltre le 23, ma già in passato c’è chi è rimasto vittima di questo problema. Sinistra Italiana Spoleto chiede quindi l’istituzione di una nuova figura, ovvero quella del Garante comunale per la Disabilità, con l’obiettivo di riuscire a superare la frammentazione tra uffici e garantire pari opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutela della disabilità: "Serve la figura del Garante comunale"

Ferentino, il Consiglio istituisce la figura del Garante Comunale delle persone con disabilitàUno tra i primi comuni del Lazio ad istituire la figura del Garante comunale, ieri in Consiglio comunale di Ferentino, su proposta del Consigliere...

Contenuti utili per approfondire Tutela della.

Discussioni sull' argomento Tutela della disabilità: Serve la figura del Garante comunale; Non è una svista, non è politicamente corretto, è una violazione della dignità delle persone con disabilità; Inclusione e tutela dei cittadini: istituito il garante dei diritti delle persone con disabilità; Disabilità a scuola e terapisti in classe: ecco le regole.

Tutela, le misure e le regole della protezioneSiamo di fronte ad una parola importante, che definisce in ambiti diversi, il concetto di protezione in un panorama vastissimo, dal diritto civile, ai più deboli, all’ambiente. Con una discriminante: ... corriere.it

L’iniziativa ha segnato un punto di svolta nel dibattito nazionale, elevando la competenza finanziaria a pilastro fondamentale per la tutela della libertà individuale e della legalità. - facebook.com facebook

Il diritto alla tutela della #salute non può dipendere dal CAP di residenza, né dal portafoglio dei cittadini. E se un fiume di denaro scorre dal Sud al Nord, il diritto diventa privilegio #SalviamoSSN x.com