Preparate i fazzoletti | in Europa la stagione dei pollini si è prolungata a causa dei cambiamenti climatici

In Europa, la stagione dei pollini si è allungata rispetto agli anni precedenti, una modifica attribuita ai cambiamenti climatici. Molti cittadini segnalano episodi prolungati di starnuti, occhi che lacrimano e difficoltà a respirare, condizioni che si sono mantenute per più di una settimana. Questi sintomi sono condivisi da un numero crescente di persone, che devono affrontare un prolungato disagio legato all’aumento della presenza di pollini nell’aria.

State starnutendo da giorni, i vostri occhi lacrimano come se vi avessero piazzato un chilo di cipolle sotto il naso, e non riuscite a fare un respiro profondo da più di una settimana? Siete in buona compagnia e, purtroppo, non abbiamo buone notizie per voi. Secondo uno studio, il cambiamento climatico ha allungato la stagione dei pollini nel Regno Unito e nell’Europa continentale di una o due settimane a partire dagli anni Novanta, aggiungendo prurito agli occhi e naso che cola ai danni causati dall’inquinamento da combustibili fossili. Questo dato potrebbe essere meno drammatico rispetto alle alluvioni e agli incendi boschivi tipicamente associati al riscaldamento globale, ma rappresenta un “enorme” aumento della sofferenza complessiva di decine di milioni di persone (tra le quali l’autrice di questo articolo, ndr.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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