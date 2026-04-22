Prenditi cura di te | testimonianza e rete sociale a Reggio

A Reggio Calabria si è tenuto un evento presso Palazzo San Giorgio dedicato al tema della responsabilità sociale e dell'importanza del sostegno reciproco. Durante l'iniziativa, sono state condivise testimonianze di cittadini e rappresentanti di associazioni che hanno illustrato come il supporto della rete sociale possa influire sulla qualità della vita. L'appuntamento ha coinvolto diverse persone, proponendo un momento di confronto e riflessione sul ruolo della comunità nel prendersi cura di sé e degli altri.

“Prenditi cura di te”: a Palazzo San Giorgio un invito alla responsabilità sociale. Si è svolta a Palazzo San Giorgio, nel cuore di Reggio Calabria, la manifestazione “Prenditi cura di te”, un momento di riflessione pubblica dedicato al tema della violenza sulle donne e alla necessità di costruire una rete sociale capace di accogliere, sostenere e accompagnare chi vive situazioni di fragilità. Un titolo che è insieme messaggio, impegno e direzione politica: prendersi cura come gesto individuale, ma soprattutto come responsabilità collettiva. La testimonianza di Maria Antonietta Rositani. Al centro dell’incontro, la testimonianza intensa e lucida di Maria Antonietta Rositani, sopravvissuta a un gravissimo tentativo di femminicidio e oggi voce autorevole nella lotta contro la violenza di genere.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Prenditi cura di te: testimonianza e rete sociale a Reggio Notizie correlate Leggi anche: A tutto reality: “Prenditi Cura di Me” ritorna su Ottochannel TV. Non perdertelo! Leggi anche: “Prenditi cura di me”: debutto stasera, non perdere la prima puntata emozionante! Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Prenditi cura di te con Camminata Metabolica per AIRC; Successo per l'iniziativa 'Prenditi cura di te: Vivi Sano, Vivi Attivo' tra i castelli di Gorizia e Capriva; Prenditi cura di te, la cultura del benessere unisce le generazioni; Prenditi cura di te. Consulenze gratuite del Lions di Monopoli su obesità a tutti i cittadini. Prenditi cura di te per aiutare le donne che soffrono a rimanere belleIl progetto di Maria Antonietta Rositani presentato a Reggio consentirà alle donne vittime di violenza o del cancro di avere trattamenti estetici gratuiti ... rainews.it Reggio Calabria, il 21 aprile Prenditi Cura di Te: l’evento sull’empowerment femminile | INFOSi comunica che martedì 21 aprile 2026, alle ore 16:30, presso il Palazzo San Giorgio – Sala Consiglieri / Sala Sindaci di Reggio Calabria, si terrà l’evento socio culturale Prenditi Cura di Te, eve ... strettoweb.com ReggioTV. . “Prenditi cura di te”: a Palazzo San Giorgio la testimonianza di Maria Antonietta Rositani contro la violenza sulle donne https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/128198/prenditi-cura-di-te-a-palazzo-san-giorgio-la-testimonianza-di-maria-antonietta-ro - facebook.com facebook