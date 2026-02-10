A tutto reality | Prenditi Cura di Me ritorna su Ottochannel TV Non perdertelo!
Giovedì 12 febbraio 2026, i telespettatori di Ottochannel TV potranno seguire il ritorno del reality “Prenditi Cura di Me”. La trasmissione, in prima serata sul canale 16, punta a cambiare la vita dei concorrenti con un percorso di rinascita che combina psicoterapia, fitness e alimentazione. La sfida si svolge in diretta, e molti si chiedono se questa volta il programma riuscirà a fare davvero la differenza.
"> Giovedì 12 febbraio 2026, in prima serata, debutta sul canale 16 di Ottochannel TV il reality “Prenditi Cura di Me”, un percorso di rinascita che promette di cambiare la vita dei concorrenti attraverso la psicoterapia, il fitness e la nutrizione. Il format, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà interamente al Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta, Napoli. I telespettatori avranno l’opportunità di seguire storie autentiche in cui il dolore si trasforma in rivelazione, permettendo ai partecipanti di scoprire il loro vero io. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Prenditi Cura di Me
"Prenditi cura del mio cane": uomo esce di casa e sparisce nel nulla
Un uomo esce di casa, lasciando le chiavi sul tavolo e un biglietto al vicino con l’indicazione: “Prenditi cura del mio cane fino al mio ritorno”.
"Prenditi cura della Terra, o ti distruggerà": sul lago l'appello contro i rifiuti selvaggi
L'abbandono dei rifiuti rappresenta una minaccia per gli ecosistemi locali e la qualità della vita.
Ultime notizie su Prenditi Cura di Me
Argomenti discussi: Zeudi Di Palma, il supporto dello streamer Delmo: 'Prenditi tutto e falli rosicare'.
A tutto reality: torna Prenditi cura di me su Ottochannel TVGioved il debutto sul canale 16 del reality di Ottochannel tv ... msn.com
Prenditi cura del tuo cane adulto con , l’alimento completo e bilanciato adatto a tutte le taglie. Formulato con pollo come unica fonte proteica animale, altamente appetibile e di alto valore biologico, garanti - facebook.com facebook
Febbraio è il mese del self love: prenditi cura di te, a partire dalla tua salute #MapeiSport #WEare4YOU #MondayMotivation x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.