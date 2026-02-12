Prenditi cura di me | debutto stasera non perdere la prima puntata emozionante!

La quinta edizione del reality “Prenditi Cura di Me” sta per andare in onda stasera. Gli spettatori sono già in attesa di vedere cosa succederà, perché questa volta promette emozioni forti. La prima puntata si presenta ricca di sorprese e momenti intensi. I concorrenti si preparano ad affrontare sfide nuove, mentre il pubblico si aspetta di scoprire chi si farà notare di più. La trasmissione, ormai un appuntamento fisso, torna con un’altra stagione da non perdere.

"> La quinta edizione del reality di Ottochannel TV, “Prenditi Cura di Me”, sta per debuttare. Questo atteso appuntamento ritorna in prima serata, su canale 16, alle ore 21. Un format di grande successo nella tv della Campania, pronto a emozionare e coinvolgere il pubblico con numerose novità. Novità della Quinta Edizione. Questa stagione porta con sé un carico di entusiasmo, a cominciare dalla presentazione della nuova squadra di concorrenti. A guidarli ci saranno tre coach di nutrizione di spicco: Alessandro Palmisano, Vincenzo Longobardi ed Emanuele Alfano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - “Prenditi cura di me”: debutto stasera, non perdere la prima puntata emozionante! Approfondimenti su Prenditi Cura di Me A tutto reality: “Prenditi Cura di Me” ritorna su Ottochannel TV. Non perdertelo! Giovedì 12 febbraio 2026, i telespettatori di Ottochannel TV potranno seguire il ritorno del reality “Prenditi Cura di Me”. Striscia la notizia: stasera il debutto in prima serata Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Prenditi Cura di Me Argomenti discussi: A tutto reality: torna Prenditi Cura di me su Ottochannel tv; Prenditi cura di me, è il grande giorno: stasera in onda la prima puntata; Prenditi Cura di me: storie vere e la forza di rinascere in tv; A tutto reality: torna Prenditi Cura di me su Ottochannel tv. A tutto reality: Prenditi Cura di Me ritorna su Ottochannel TV. Non perdertelo!Giovedì 12 febbraio 2026, in prima serata, debutta sul canale 16 di Ottochannel TV il reality Prenditi Cura di Me, un percorso di rinascita che promette di cambiare la vita dei concorrenti attravers ... napolipiu.com Rinascita e Resilienza: Storie Vere di Vita e Speranza in TelevisioneDomani sera alle 21, non perdere la prima puntata della quinta edizione di Prenditi Cura di Me, un reality che promette emozioni e novità. Sarà un viaggio di rinascita e riscatto, con protagonisti ... napolipiu.com Prenditi cura del tuo movimento!! In Parafarmacia Conad in via Senegal Analisi del movimento personalizzata - Costo 12€ - mercoledì 18 febbraio 2026 M-Check movimento - Valuta la mobilità articolare con misurazioni precise per individuare rigidità e asimm - facebook.com facebook Febbraio è il mese del self love: prenditi cura di te, a partire dalla tua salute #MapeiSport #WEare4YOU #MondayMotivation x.com

