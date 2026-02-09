Nasconde cocaina all' interno delle scarpe arrestato

Durante un normale controllo, le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane di 24 anni di origine albanese a Città di Castello. Il ragazzo aveva nascosto la cocaina all’interno delle scarpe. Quando è stato fermato, i poliziotti hanno scoperto la droga e l’hanno arrestato sul posto per detenzione ai fini di spaccio.

È successo a Città di Castello. L'uomo è stato fermato dai carabinieri durante un controllo Fermato durante un controllo, beccato con la droga nascosta all'interno delle scarpe. È successo a Città di Castello dove un 24enne, di origine albanese, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da quanto ricostruito l'uomo è stato fermato dai carabinieri alla guida di un'auto, nel corso di un controllo sul territorio. Insospettiti dal nervosismo del giovane, i militari hanno proceduto con la perquisizione che ha permesso di rinvenire 25 involucri contenenti cocaina che il giovane aveva nascosto all'interno delle scarpe, oltre che 200 euro, provento dell'attività di spaccio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

