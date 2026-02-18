La città di Arezzo si unisce per condannare l’aggressione russa e celebrare il quarto anniversario della resistenza ucraina

Il Comune di Arezzo ha deciso di organizzare una cerimonia pubblica per condannare l’attacco militare russo in Ucraina, che ha causato molte vittime. La manifestazione si terrà domani in piazza San Francesco, dove si sono già radunate decine di cittadini. La scelta dell’amministrazione mira a ricordare i quattro anni di resistenza degli ucraini e a mostrare solidarietà. La città si prepara a esporre bandiere e striscioni per esprimere il proprio sostegno.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – . Domenica 22 febbraio, alle ore 16:00, si terrà un presidio in Piazza San Michele per ribadire il sostegno a un popolo che da quattro anni combatte per la propria sopravvivenza. La manifestazione nasce per condannare fermamente l'invasione da parte della Federazione Russa, un atto che calpesta i valori di libertà e democrazia che tutti noi condividiamo. L'evento è aperto a tutti: semplici cittadini, associazioni, partiti e gruppi che condannano l'invasione russa.