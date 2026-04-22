Premio Salerno Jazz | il programma della quarta edizione

Il 29 aprile alle 21 si terrà al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” la quarta edizione del Premio Salerno Jazz. Durante la serata, otto musicisti riceveranno il riconoscimento: tra loro ci sono Joe Barbieri, Raphael Gualazzi, Francesca Tandoi, Giovanni Falzone, Daniele Scannapieco, Leila Duclos, Giuseppe Milici e Sulene Fleming. La cerimonia si svolgerà nel teatro cittadino e vedrà protagonista la musica jazz.

Sono Joe Barbieri, Raphael Gualazzi, Francesca Tandoi, Giovanni Falzone, Daniele Scannapieco, Leila Duclos, Giuseppe Milici e Sulene Fleming i musicisti riceveranno il Premio Salerno Jazz, in programma il 29 aprile, alle ore 21, al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”. Otto percorsi artistici per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Premio Salerno Jazz: il 22 aprile la presentazione al Comune di Salerno Salerno, torna la Mostra della Minerva: il programma dell’edizione 2026Torna a Salerno la Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di botanica e giardinaggio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Premio Salerno Jazz, la quinta edizione; Francesca Tandoi, la pianista jazz in concerto in Italia; Salernitana - Picerno trasmessa su Sky solo su canali Sport, Codacons annuncia Class Action; Francesca Tandoi al Blue Note di Milano il 2 Maggio. Premio Salerno Jazz 2026: presentazione al Comune e grande gala al Teatro VerdiSarà presentata mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 10, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, la quarta edizione del Premio Salerno Jazz, ... zon.it Premio Salerno Jazz, la quinta edizioneMercoledì 22 aprile 2026, alle ore 10, nella Sala Giunta del Comune di Salerno si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio ... gazzettadisalerno.it Salerno si prepara a celebrare il grande jazz Presentata la quarta edizione del Premio Salerno Jazz: il 22 aprile la conferenza stampa al Comune, mentre il 29 aprile il Teatro Verdi ospiterà il gala con artisti di livello internazionale come Giuseppe Milici, Da - facebook.com facebook