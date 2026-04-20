Il 22 aprile 2026 alle ore 10 si svolgerà presso la Sala Giunta del Comune di Salerno una conferenza stampa dedicata alla presentazione della quarta edizione del Premio Salerno Jazz. La manifestazione è diretta artisticamente da Stefano Giuliano, che sarà anche alla guida della Salerno Jazz Orchestra. L’evento rappresenta un momento di approfondimento sulla manifestazione musicale e sul ruolo del jazz nella città.

A condurre la serata saranno Simona Bencini e Concita De Luca. Voce iconica e raffinata del panorama italiano, storica frontwoman dei Dirotta Su Cuba, Simona Bencini porterà sul palco la sua sensibilità musicale e la sua esperienza artistica, maturata anche attraverso progetti solisti e produzioni indipendenti con l’etichetta Sherazade Sound. Accanto a lei, la giornalista Concita De Luca guiderà il racconto della serata, leggendo le motivazioni dei premi e restituendo al pubblico il valore dei percorsi artistici celebrati. Il giorno successivo al gala, il 30 aprile, all’arenile di Santa Teresa a Salerno ci sarà il concerto della Salerno Jazz Orchestra, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno: un appuntamento che porta il jazz nel cuore urbano, rafforzando il dialogo tra musica e comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Premio Salerno Jazz: il 22 aprile la presentazione al Comune di Salerno

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