Premio Nazionale del Paesaggio 2026 | menzione per il Comune di Calci

Il Comune di Calci ha ricevuto una menzione speciale al Premio Nazionale del Paesaggio 2026. La valutazione riguarda il progetto di rivalorizzazione della Valgraziosa e del Monte Pisano. La premiazione si è svolta il 22 aprile 2026. La menzione riconosce gli sforzi del Comune nel valorizzare il paesaggio locale attraverso interventi di tutela e recupero. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Calci (PI), 22 aprile 2026 – Il progetto “Rivalorizzazione della Valgraziosa e del Monte Pisano post-incendio 2018” è valso al Comune di Calci una menzione nell’ambito del Premio Nazionale del Paesaggio 2026, promosso dal Ministero della Cultura, con la seguente motivazione: “Per rendere omaggio allo straordinario impegno di volontari e corpi istituzionali per il ripristino vegetazionale e la ricostruzione dei paesaggi boschivi dei territori alterati da grandi incendi in Toscana, come quello sviluppato sui versanti del Monte Pisano che ha bruciato 1250 ettari di bosco e macchia mediterranea. Il progetto individua soluzioni innovative, scegliendo un approccio partecipativo che ha saputo coinvolgere l'intera comunità”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Nazionale del Paesaggio 2026: menzione per il Comune di Calci Notizie correlate ‘Metropoli di paesaggio’, il progetto del Consorzio di Bonifica ottiene la menzione speciale al Premio nazionaleIl premio, promosso dal Ministero della Cultura in occasione della giornata nazionale del paesaggio, rappresenta la selezione italiana per il Premio... Villa Giaquinto bene comune è menzione speciale al festival nazionale LabsusNel decennale di Villa Giaquinto bene comune, il comitato per Villa Giaquinto annuncia con grande orgoglio di aver ricevuto una menzione speciale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prestigioso riconoscimento per Calci; Bando del Premio Nazionale di Poesia Pietro Polverini; SOS Siracusa ricevuta a Palazzo Vermexio. Il sindaco Italia: Grazie per il vostro impegno; Difesa della Pillirina, il sindaco Italia ha ricevuto SOS Siracusa. Premio Nazionale del Paesaggio 2026: menzione per il Comune di CalciCalci (PI), 22 aprile 2026 – Il progetto Rivalorizzazione della Valgraziosa e del Monte Pisano post-incendio 2018 è valso al Comune di Calci una menzione nell’ambito del Premio Nazionale del ... lanazione.it Un riconoscimento per l’Appennino. A Roma per il Premio del PaesaggioUn prestigioso riconoscimento per il paesaggio dell’Appennino Reggiano da parte del Consiglio d’Europa. La Giuria ha consegnato il premio in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che si è ... ilrestodelcarlino.it PREMIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO 2026, MENZIONE PER IL COMUNE DI CALCI Il progetto “Rivalorizzazione della Valgraziosa e del Monte Pisano post-incendio 2018” è valso al Comune di Calci una menzione nell’ambito del Premio Nazionale del Pa - facebook.com facebook