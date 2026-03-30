Villa Giaquinto bene comune è menzione speciale al festival nazionale Labsus

Nel decimo anniversario di Villa Giaquinto bene comune, il comitato che cura la villa ha annunciato di aver ricevuto una menzione speciale nel premio “Patti per collaborare” promosso da Labsus. La premiazione si è svolta nell’ambito del festival nazionale organizzato dall’associazione. La menzione riconosce l’impegno nella gestione condivisa e nella tutela dell’area.

Nel decennale di Villa Giaquinto bene comune, il comitato per Villa Giaquinto annuncia con grande orgoglio di aver ricevuto una menzione speciale nell’ambito del premio “Patti per collaborare” promosso da Labsus. Il premio è stato consegnato da Gregorio Arena e Pasquale Bonasora, inventori dei patti di collaborazione ed è stato ritirato per il Comitato da Raffaele Giovine e Ferdinando Errichiello. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Villa Giaquinto bene comune è menzione speciale al festival nazionale Labsus Articoli correlati Dieci anni di Villa Giaquinto bene comune: da spazio abbandonato a cuore civico della cittàDieci anni fa, il 16 gennaio 2016, un gesto nato quasi per caso ha cambiato il destino di uno dei luoghi simbolo della città. ‘Metropoli di paesaggio’, il progetto del Consorzio di Bonifica ottiene la menzione speciale al Premio nazionaleIl premio, promosso dal Ministero della Cultura in occasione della giornata nazionale del paesaggio, rappresenta la selezione italiana per il Premio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Villa Giaquinto Discussioni sull' argomento Amministrazione condivisa. Tutti i premi del festival; Si chiude con l’annuncio della terza edizione il Festival dei beni comuni. Villa Giaquinto, il Bene Comune di Caserta ottiene una menzione speciale al premio nazionale LabsusScopri tutti i dettagli riguardo Villa Giaquinto, il Bene Comune di Caserta ottiene una menzione speciale al premio nazionale Labsus . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Pnrr, a Caserta 300mila euro per rilancio di Villa GiaquintoÈ stato firmato il contratto tra il Comune di Caserta e l'impresa incaricata di realizzare la riqualificazione di Villa Giaquinto, importante polmone verde del capoluogo gestito da anni da un comitato ... ansa.it Nel decennale di Villa Giaquinto bene comune, otteniamo uno straordinario riconoscimento che ci riempie di orgoglio: siamo menzione speciale del premio Patti per collaborare di @labsus_ ! Siamo davvero emozionati per questo riconoscimento avvenuto nel - facebook.com facebook