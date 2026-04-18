Tottenham – Brighton 2-2 | il pareggio in ritardo mantiene i padroni di casa nella zona retrocessione della Premier League

Il match tra Tottenham e Brighton si è concluso con un pareggio 2-2, con il Brighton che ha segnato nel secondo tempo di recupero. La gara si è giocata nel nord di Londra e il risultato ha mantenuto il Tottenham nella zona retrocessione della Premier League. La partita è stata molto combattuta fino all’ultimo minuto, con entrambe le squadre che hanno trovato la rete in momenti chiave.

2026-04-18 20:42:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Tottenham Hotspur rimane tra gli ultimi tre della Premier League dopo che il Brighton ha segnato nel secondo tempo di recupero salvando un punto nel nord di Londra. In quella che è stata la prima partita casalinga di Roberto De Zerbi alla guida degli Spurs, la striscia senza vittorie più lunga dei padroni di casa in oltre 90 anni è stata estesa a 15 partite dopo che Georginio Rutter ha pareggiato a soli due minuti dalla fine annullando uno splendido gol di Xavi Simons. Simons pensava di aver regalato alla sua squadra tre punti fondamentali con un gol fantastico a meno di un quarto d’ora dalla fine.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tottenham – Brighton 2-2: il pareggio in ritardo mantiene i padroni di casa nella zona retrocessione della Premier League Tottenham Hotspur 2-0 Brentford | Extended Premier League Highlights Notizie correlate West Ham – Wolves 4-0: resoconto, risultato, gol mentre Mavropanos e Castellanos portano il Tottenham nella zona retrocessione della Premier League2026-04-10 23:56:00 Ecco quanto riportato poco fa: Konstantinos Mavropanos e due Taty Castellanos hanno segnato due volte ciascuno mentre il West Ham... Risultati Premier League: Arsenal battuto, il City accorcia, Tottenham in zona retrocessioneLondra (Gran Bretagna) 13 aprile 2026 - La Premier League è ancora tutta da vivere, nulla è ancora deciso e questo conferma il massimo campionato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tottenham - Brighton; Pronostico Tottenham-Brighton: analisi e probabili formazioni 18/04/2026 Premier League; Tottenham-Brighton, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostici e scommesse della settimana: aprile - Settimana 16, 2026. Tottenham-Brighton 2-2: primo punto per De Zerbi, che viene ripreso nel finale e non esce dalla zona retrocessioneUna bella partita per gli spettatori neutrali, meno per chi tifa Tottenham, che ha sperato fino all'ultimo nel primo successo del 2026, venendo infine deluso dalla rete di Rutter che ha permesso al ... calciomercato.com Tottenham Hotspur 2-2 Brighton: Rutter's late goal breaks Spurs' heartsTottenham Hotspur boss Roberto De Zerbi was denied a thrilling win and place outside of the Premier League's bottom three when old pal Georginio Rutter scored a stoppage-time equalizer in a 2-2 draw ... sports.yahoo.com Un brindisi per la Serie A fuori dalle semifinali nelle coppe. Quando le italiane arriveranno a livello della Premier League Potete sempre chiederlo a Di Canio. Tra il sole di Pep Guardiola al City e le scelte insensate di Arne Slot al Liverpool di Jack O'Malley facebook Un brindisi per la Serie A fuori dalle semifinali nelle coppe. Quando le italiane arriveranno a livello della Premier League Potete sempre chiederlo a Di Canio. Tra il sole di Guardiola al City e le scelte insensate di Slot al Liverpool di Jack O'Malley x.com