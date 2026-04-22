Premi rimpatri | il Governo riscrive la norma dopo il blocco del Quirinale

Il governo ha modificato rapidamente la normativa sui premi destinati ai rimpatri dopo che il Capo dello Stato ha bloccato la misura. La correzione arriva in seguito alla decisione di mettere fine alla misura approvata in precedenza. La nuova versione della norma viene presentata con l’obiettivo di rispettare le indicazioni provenienti dal Quirinale. La questione riguarda i criteri e le modalità di assegnazione dei premi ai rimpatri.

Il governo interviene con urgenza per correggere la normativa sui premi destinati ai rimpatri, dopo che il Capo dello Stato ha posto lo stop alla misura. La Premier sostiene fermamente la validità dell’impianto originario, mentre si prepara la stesura di un nuovo testo legislativo volto a sistemare le criticità emerse. L’impatto del blocco istituzionale sulla gestione dei flussi. La decisione del Quirinale di interrompere l’applicazione della norma ha innescato una reazione immediata all’interno della maggioranza. Salvini ha espresso la propria posizione riguardo al provvedimento del Presidente della, manifestando una chiara sorpresa per la scelta delle istituzioni presidenziali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premi rimpatri: il Governo riscrive la norma dopo il blocco del Quirinale Notizie correlate Dl Sicurezza, la norma sui rimpatri sotto la lente del QuirinaleResta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una... Dl Sicurezza, seduta sospesa in Commissione. La norma sui rimpatri sotto la lente del QuirinaleResta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un premio per i rimpatri. Ma l’avvocato è il garante dei diritti del cliente, non un ausiliario del governo; Rimpatri, no del Quirinale al premio. La norma andrà riscritta (o salterà); Premio per i rimpatri, nuovo pasticcio in maggioranza: salta l’emendamento correttivo; Il governo vuole pagare gli avvocati che riescono a far rimpatriare i migranti. Sui premi per i rimpatri il governo corre ai ripari: Ma non è un pasticcioLa premier difende la norma: era giusta. Una legge ad hoc la riscriverà dopo lo stop del Capo dello Stato. Salvini: del Quirinale non mi stupisco ... repubblica.it Premi rimpatri, Greco: Sbagliato volerci condizionare, gli avvocati devono essere sempre liberiIl presidente del Consiglio nazionale forense: Forse va riconsiderata anche l’abolizione del gratuito patrocinio per tutti i migranti ... repubblica.it Quindi la Meloni tira dritto e va anche contro Mattarella. Insiste sul “premio” per i rimpatri, anticamera della remigrazione, e dice serafica: “Resterà, è una norma di buonsenso”. A suo modo ha ragione: nella sua idea di democrazia, fare di tutto per rispedire a c - facebook.com facebook Mattarella fa capire alla biondina che il premio di 615 euro (praticamente un'elemosina) agli avvocati sui rimpatri volontari è la sua ennesima cialtronata. E lei Annuncia nuovo decreto-legge per aggiustare l’articolo 30-bis. Il governo ormai sta affondando nell x.com