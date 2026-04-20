Dl Sicurezza seduta sospesa in Commissione La norma sui rimpatri sotto la lente del Quirinale

In Commissione il voto sul decreto Sicurezza è stato interrotto e la seduta è stata sospesa. La norma che prevede un incentivo di 615 euro agli avvocati che assistono i clienti nella procedura di rimpatrio volontario è ora sotto esame del Quirinale. La questione riguarda l'assegnazione di fondi per sostenere i professionisti coinvolti nelle pratiche di rimpatrio dei migranti. La discussione continuerà nelle prossime sedute parlamentari.

Resta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei rispettivi Paesi d'origine. Gli uffici legislativi del Colle hanno preso atto del fatto che la stessa maggioranza si sia resa conto che il provvedimento vada corretto, ma - nonostante il decreto vada convertito il 25 aprile, pena la decadenza - Sergio Mattarella, secondo quanto filtra, starebbe aspettando che dal Parlamento arrivi una soluzione all'impasse. Il capogruppo di FI Enrico Costa ha già annunciato che presenterà un ordine del giorno per intervenire, assicurando che "questa norma non entrerà in vigore senza regole attuative".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dl Sicurezza, seduta sospesa in Commissione. La norma sui rimpatri sotto la lente del Quirinale Notizie correlate Dl Sicurezza, la norma sui rimpatri sotto la lente del QuirinaleResta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una... Bonus rimpatri nel dl Sicurezza, l’avvocato Radi: “Norma liberticida, non siamo collaboratori del governo”La norma del dl Sicurezza che premia gli avvocati che facilitano i rimpatri volontari rischia di trasformare i difensori in collaboratori del governo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Seduta 409ª (XIX legislatura) (15.04.2026); Seduta 410ª (XIX legislatura) (16.04.2026). Decreto sicurezza, Quirinale in attesa di una soluzione per norma su avvocati e rimpatriLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto sicurezza, Quirinale in attesa di una soluzione per norma su avvocati e rimpatri ... tg24.sky.it Decreto sicurezza, deroga al porto dei coltelli e fermo preventivo: cosa prevedeIl provvedimento ha ottenuto il 17 aprile il via libera al Senato, e ora si prepara a tappe serratissime alla Camera dato che manca poco meno di una settimana alla scadenza per la conversione in legge ... tg24.sky.it #Migranti, sui rimpatri la maggioranza tira dritto, ma è muro delle opposizioni contro il decreto-sicurezza di @aciapparoni x.com Il consigliere Costabile Nicoletti denuncia ritardi e disagi all’Approdo Le Gatte: “Cantiere fermo da settimane, a rischio sicurezza e immagine turistica” facebook