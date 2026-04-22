La sera del 22 aprile si conclude con una preghiera che invita a chiedere al Padre il dono del perdono e della gioia. È un momento di riflessione in cui si rivolge una richiesta semplice, ma significativa, per sentirsi avvolti dall'amore e dalla misericordia divina. La preghiera si concentra sull’abbraccio del Padre e sulla possibilità di riconciliarsi, portando a termine la giornata con un senso di pace interiore.

Un’invocazione semplice e profonda per concludere il giorno nell’abbraccio del Padre, chiedendo il dono della riconciliazione e la gioia di sentirsi amati e perdonati. Al calare del sole, ci fermiamo per affidare al Signore le fatiche e le speranze di questo 22 aprile. In questa preghiera chiediamo al Padre la grazia di sperimentare la festa del perdono, lasciando che il Suo Spirito ci liberi da ogni peso e ci restituisca la vera pace del cuore. O Padre misericordioso, Tu che attendi nella speranza il ritorno del Tuo Figlio perduto, donami sempre, di nuovo, la gioia di sperimentare la festa del Tuo perdono. Accoglimi nella pace del Tuo Spirito che mi libera e riconcilia con Te.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 22 aprile: Padre, donami la gioia del Tuo perdono

Chosen generation…time to answer the call and walk in your God given purpose. Chosen for such a time

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