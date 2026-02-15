Il 15 febbraio 2026, molte persone hanno recitato la preghiera della sera con l’intento di chiedere protezione divina prima di dormire. La richiesta, “Donami la Tua protezione”, nasce dal desiderio di sentirsi al sicuro e di trovare conforto dopo una giornata difficile. In molte case, questa preghiera accompagna il momento di relax, sperando di ricevere segni di speranza e serenità per i giorni a venire.

“Donami la Tua protezione”: una preghiera della sera per affidare il riposo alla Santissima Trinità e scorgere nuovi segni di speranza al risveglio. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Al termine di questa giornata mostraci ancora, o Signore, la Tua misericordia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 15 Febbraio 2026: “Donami la Tua protezione”

Il 3 gennaio 2026, nel nostro momento di preghiera serale, rivolgiamo una richiesta sincera alla Beata Maria Vergine:

