Dalla posa della linea elettrica alla potatura degli alberi | al via due cantieri in città

A Ferrara, da lunedì 9, iniziano due cantieri nel tratto di via Bologna tra via Coronella e via Luzzaschi. Uno riguarda la posa di una nuova linea elettrica realizzata da Enel Green Power, mentre l'altro prevede la potatura degli alberi lungo la strada. Per consentire i lavori, saranno istituiti sensi unici alternati a tratti, in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni.

A partire da lunedì 9, nel tratto di via Bologna tra via Coronella e via Luzzaschi, a Ferrara, saranno istituiti dei sensi unici alternati a tratti in base allo stato d'avanzamento dei previsti lavori di posa di una nuova linea elettrica, per conto della società Enel Green Power. L'intervento avrà una durata indicativa di 15 giorni lavorativi, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse. Durante il periodo dei lavori potranno verificarsi rallentamenti della circolazione, anche significativi, in particolare nelle ore di maggiore affluenza. Nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10, dalle 7.30 alle 18, via Colombara, a... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Zafferia, alberi e rami ai lati della strada dopo la potatura degli alberiDa qualche settimana sono stati tagliati gli alberi di eucalipto che avevano formato una foresta lungo tutta la scarpata autostradale.

Imparare le basi della potatura di alberi e piante: in città il corso dedicatoUn percorso formativo dedicato a chi desidera imparare a potare alberi e piante in modo corretto, consapevole e rispettoso della loro biologia.

