Poste sono pronte le nuove selezioni

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha avviato nuove selezioni per diverse figure professionali. Attualmente sono aperte le candidature per consulenti finanziari e operatori di sportello appartenenti alle categorie protette. Le posizioni disponibili sono rivolte a persone in possesso dei requisiti richiesti e interessate a lavorare nel settore postale e finanziario. Le selezioni riguardano diverse aree e sono rivolte a candidati con diverse esperienze e qualifiche.

Consulenti finanziari e operatori di sportello appartenenti alle categorie protette. Queste le figure ricercate attualmente da Poste Italiane. Per quanto riguarda i consulenti finanziari, l’azienda ricerca giovani laureati o laureandi, sia triennali sia magistrali, interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Le risorse saranno inserite negli uffici postali situati nelle province di Lucca, Siena, Arezzo e Pistoia. Costituiscono requisiti preferenziali essere in possesso di un titolo di studio in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, così come la conoscenza dei mercati, degli strumenti finanziari,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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