Poste sono pronte le nuove selezioni

Poste Italiane ha avviato nuove selezioni per diverse figure professionali. Attualmente sono aperte le candidature per consulenti finanziari e operatori di sportello appartenenti alle categorie protette. Le posizioni disponibili sono rivolte a persone in possesso dei requisiti richiesti e interessate a lavorare nel settore postale e finanziario. Le selezioni riguardano diverse aree e sono rivolte a candidati con diverse esperienze e qualifiche.

Consulenti finanziari e operatori di sportello appartenenti alle categorie protette. Queste le figure ricercate attualmente da Poste Italiane. Per quanto riguarda i consulenti finanziari, l’azienda ricerca giovani laureati o laureandi, sia triennali sia magistrali, interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Le risorse saranno inserite negli uffici postali situati nelle province di Lucca, Siena, Arezzo e Pistoia. Costituiscono requisiti preferenziali essere in possesso di un titolo di studio in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, così come la conoscenza dei mercati, degli strumenti finanziari,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste, sono pronte le nuove selezioni He Thought She Was Worth Nothing… Until He Learned the Truth Notizie correlate Poste italiane: anche in provincia di Arezzo sono aperte le selezioni per consulenti finanziariArezzo, 4 marzo 2026 – Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e... Poste italiane: aperte le selezioni per consulenti finanziariArezzo, 20 marzo 2026 – Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Poste, sono pronte le nuove selezioni; Fusione Poste-Tim è pura sovranità digitale; Poste punta al cloud nazionale ipotesi 65% nel Polo strategico; Allarme sindacati: in Alto Adige Poste allo sbando. Poste, sono pronte le nuove selezioniConsulenti finanziari e operatori di sportello appartenenti alle categorie protette. Queste le figure ricercate attualmente da Poste Italiane. Per quanto riguarda i consulenti finanziari, l’azienda ... lanazione.it Chi può richiedere il passaporto elettronico tramite gli uffici di Poste Italiane e quali sono tutti i costi che bisogna sostenere per averlo facebook #Francobollo commemorativo di Papa Francesco, ad un anno dalla scomparsa. La vignetta riproduce una foto di papa Bergoglio che, in piazza San Pietro tra i fedeli, libera una colomba in segno di pace. Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: filatelia.poste x.com