Poste italiane | anche in provincia di Arezzo sono aperte le selezioni per consulenti finanziari

Poste Italiane ha avviato le selezioni in provincia di Arezzo per il ruolo di consulente finanziario. La ricerca riguarda laureati o laureandi interessati a un percorso di formazione e sviluppo professionale nel settore. Le candidature possono essere inviate da chi desidera lavorare in un’azienda di servizi postali e finanziari presente nella zona. Le selezioni sono aperte e si rivolgono a candidati motivati.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze all'interno di uffici postali che diventano sempre più spazi dedicati alla relazione, focalizzati sulla costruzione e sul mantenimento del rapporto con il cliente. È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.