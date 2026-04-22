Poste di nuovo nel mirino | salta in aria lo sportello di Celenza Valfortore

A Celenza Valfortore, questa mattina, un boato ha svegliato i residenti. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello delle Poste situato lungo viale Regina Margherita. L’incidente si è verificato in pieno giorno e non si segnalano feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per raccogliere eventuali testimonianze. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza, mentre le indagini sono in corso.

Boato sveglia Celenza Valfortore, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello delle Poste, lungo viale Regina Margherita. Il fatto è successo intorno alle 5 di oggi mercoledì 22 aprile. L'esplosione, nettamente udita dalla popolazione, ha distrutto lo sportello automatico e causato gravi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bancomat nel mirino: salta in aria lo sportello Intesa Sanpaolo a Bovino, ottavo assalto dall'inizio dell'anno Distributore di carburanti di Celenza Valfortore chiuso per interdittiva: il nuovo gestore ricorre al TarIl provvedimento spiccato dal prefetto di Caserta ha colpito la società titolare delle autorizzazioni per costruire l'impianto, passato in gestione a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Poste italiane: installato nuovo Postamat automatico a Sanguinetto; Poste: a che punto sono i lavori negli uffici, paese per paese; Poste, l'ufficio di Mele chiude per lavori; Poste-Tim, Del Fante: Operazione cruciale per la transizione digitale del sistema Italia. Poste punta al cloud nazionale ipotesi 65% nel Polo strategicoPoste Italiane può salire in maggioranza nel progetto per dotare le Pubbliche Amministrazioni di un proprio cloud nazionale, capace di garantire autonomia tecnologica agli asset ... ilmessaggero.it Poste inaugura un nuovo ufficio postale nel centro de L’AquilaL’Aquila, 30 set. (askanews) – Un aiuto concreto per la ripresa del centro storico de L’Aquila, città colpita duramente dal terremoto del 2009. Con questo obiettivo, Poste Italiane ha inaugurato un ... affaritaliani.it Chi può richiedere il passaporto elettronico tramite gli uffici di Poste Italiane e quali sono tutti i costi che bisogna sostenere per averlo - facebook.com facebook #Francobollo commemorativo di Papa Francesco, ad un anno dalla scomparsa. La vignetta riproduce una foto di papa Bergoglio che, in piazza San Pietro tra i fedeli, libera una colomba in segno di pace. Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: filatelia.poste x.com