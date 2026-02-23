Bancomat nel mirino | salta in aria lo sportello Intesa Sanpaolo a Bovino ottavo assalto dall' inizio dell' anno

Un’esplosione ha danneggiato lo sportello bancomat di Intesa Sanpaolo a Bovino, causando danni alla facciata della filiale. I malviventi hanno fatto saltare in aria il dispositivo, portando via denaro contante. Questo è il settimo assalto ai bancomat nella zona dall’inizio dell’anno. Le autorità indagano sulle modalità dell’attacco, che ha attirato l’attenzione dei residenti. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La banca ha già avviato le verifiche di sicurezza.

Ennesimo assalto a bancomat, nel Foggiano. Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi è stata la filiale Intesa Sanpaolo di corso Umberto I. Il fatto è successo nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio: chi ha agito ha utilizzato la classica ‘marmotta’ esplosiva, ma al momento non è chiaro se il colpo sia riuscito o meno. La deflagrazione ha distrutto lo sportello Atm e danneggiato l'ingresso dell'istituto di credito. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno transennato l'area e avviato le indagini del caso. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere a servizio della banca e di quelle presenti in zona. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

