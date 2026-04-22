Portuense assegnati i lavori per riaprire via Giannetto Valli | da 20 anni è ostaggio delle voragini

Dopo vent'anni di chiusure e interventi temporanei, sono stati assegnati i lavori per riaprire via Giannetto Valli, una strada di Portuense frequentemente interessata da voragini e cavità naturali. Questa via, situata in un'area del quadrante romano nota per le criticità idrogeologiche, sarà oggetto di un intervento definitivo per risolvere i problemi di instabilità del terreno. I lavori, che sono stati avviati di recente, rappresentano un passaggio importante per la riqualificazione della zona.

Nel quadrante romano che detiene il record di voragini e cavità naturali, arriva una buona notizia. Via Giannetto Valli, strada di Portuense che più volte ha conquistato le pagine della cronaca cittadina proprio per problemi di carattere idrogeologico, sta per essere interessata da un atteso.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate VIDEO | Borgo Nuovo, via ai lavori nella chiesa chiusa da 20 anni: "Sarà pronta entro Natale"Sono partiti gli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale della parrocchia - per un investimento complessivo di due milioni... Finiti i lavori di rinnovo, il supermercato è pronto a riaprire le porte: dà lavoro a 50 personeTaglio del nastro per il supermercato Conad di via Caduti per la Libertà 56 a Cervia, che giovedì 5 febbraio alle 9 riapre rinnovato, dopo una...