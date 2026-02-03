Finiti i lavori di rinnovo il supermercato è pronto a riaprire le porte | dà lavoro a 50 persone

Il supermercato Conad di via Caduti per la Libertà a Cervia riapre giovedì 5 febbraio alle 9, dopo lavori di rinnovamento. La struttura è stata completamente ristrutturata e ora dà lavoro a 50 persone. La riapertura segna un passo importante per il quartiere, che attendeva da tempo questa novità.

Taglio del nastro per il supermercato Conad di via Caduti per la Libertà 56 a Cervia, che giovedì 5 febbraio alle 9 riapre rinnovato, dopo una completa ristrutturazione. Alla breve cerimonia interverranno la presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta. Il parroco della cattedrale di Santa Maria Assunta, don Pierre Laurent Cabantous, impartirà la benedizione ai presenti. All’interno del negozio lavorano 50 persone, per il 60% donne. La gestione è affidata alla Supermercati Pinarella di Marco Mazzoni e soci.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Conad Cervia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Conad Cervia

Argomenti discussi: Cuminetti e Auditorium, finiti i lavori di riqualificazione finanziati dal Pnrr; Bosconero, sono finiti i lavori La primaria riapre le porte; San Pellegrino, finiti i lavori alla ex stazione di Piazza Rosmini: sarà un ristorante e B&B; San Gottardo, i lavori sono finiti: a breve l’apertura.

Finiti i lavori di rinnovo, il supermercato è pronto a riaprire le porte: dà lavoro a 50 personeGran parte dei 950 metri quadri di area vendita sono stati sottoposti a un completo aggiornamento in seguito ai lavori ... ravennatoday.it

Siena: finiti i lavori in via Campansi, al via quelli in via dei GazzaniL’amministrazione comunale ha scelto di aprire i lavori di ripavimentazione in via dei Gazzani solo al momento della chiusura di quelli in via Campansi, per limitare al massimo i disagi. Per i lavori ... radiosienatv.it

Quasi finiti i lavori al nuovo ponte sull’Ozzeretto a Sorbano del Giudice Comune di Lucca: La pista ciclopedonale che costeggia l’acquedotto di Nottolini è stata dotata di un nuovo ponte in metallo che ha sostituito il vecchio pericolante sopra il canale Ozzeretto - facebook.com facebook

Oltre 120mila euro per rifare la strada: finiti i lavori in via delle Orchidee - Il Giunco x.com