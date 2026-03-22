Juve Primavera Padoin | Partita molto equilibrata Abbiamo sbagliato l’approccio Ecco cosa ci portiamo a casa da questa sfida

Padoin ha commentato il pareggio della Juve Primavera contro il Milan, sottolineando che la partita è stata molto equilibrata. Ha aggiunto che i bianconeri hanno sbagliato l’approccio, senza entrare troppo nel dettaglio delle cause. La squadra ha portato a casa un risultato che riflette una gara aperta e combattuta, senza particolari variazioni nel punteggio.

Juve Primavera, Padoin ha commentato il pareggio dei bianconeri contro il Milan. Un punto che lascia l’amaro in bocca per una cosa. Mister Simone Padoin ha commentato il pareggio della Juve Primavera contro il Milan. Ecco l’analisi del tecnico bianconero. PARTITA – « È stata una partita molto equilibrata, giocata contro una squadra che è brava a giocare con coraggio. Siamo partiti un po’ titubanti, abbiamo sbagliato tecnicamente nel primo quarto d’ora, poi una volta che siamo cresciuti sotto quel punto di vista, abbiamo iniziato a giocare molto meglio, abbiamo trovato il gol meritato e anche il 2-0 sarebbe stato una bella soddisfazione. Nel nostro momento migliore, il Milan ha trovato il gol del pareggio a fine primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin: «Partita molto equilibrata. Abbiamo sbagliato l’approccio. Ecco cosa ci portiamo a casa da questa sfida» Articoli correlati Padoin: «Davvero una grande partita. Ecco perché non chiedo i playoff alla Juve Primavera»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Juve Primavera, Padoin dopo il successo sul Frosinone: «Sono soddisfatto. Ecco che cosa mi è piaciuto di più» di Redazione JuventusNews24Juve Primavera, mister Simone Padoin è soddisfatto dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone. Contenuti utili per approfondire Juve Primavera Temi più discussi: U20 | Juventus-Milan | La partita; Durmisi show non basta alla Juve, caos finale e rigore Lazio: la Primavera pareggia così; U20 | Lazio-Juventus | La partita; U20 | Juventus-Genoa | Le parole del post partita di mister Padoin. PRIMAVERA| Padoin al termine della gara con il Milan: Faccio i complimenti al gruppoLa Juventus Under20 non va oltre il pareggio nel match casalingo contro i rossoneri. I ragazzi di mister Padoin sprecano una buona chance per avvicinarsi ai playoff. L'articolo PRIMAVERA| Padoin al te ... msn.com Juventus Under20, Padoin: Grande risposta del gruppo nonostante le assenze, ora testa al rush finaleSimone Padoin ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della gara pareggiata per 1-1 dalla Juventus Under 20 contro il Milan; match valido per la 31^ giornata di campionato Primavera 1. Ecco ... tuttojuve.com Primavera #Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a Bellino x.com Primavera Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a Bellino facebook