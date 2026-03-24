Il Monopoli si trova in una situazione complicata, con i giocatori che preferirebbero cambiare categoria per evitare ulteriori difficoltà. Alla fine del campionato, i membri della squadra manifestano la volontà di uscire da questa divisione, considerando il percorso attuale troppo gravoso. La stagione si conclude con un senso di sollievo da parte di chi desidera mettere alle spalle le sfide affrontate.

Tempo di lettura: 2 minuti La fine della stagione equivale a quell’atteggiamento dello studente modello che sa che la promozione è vicina, ha ottimi voti, e vive la coda come un peso e con quella sensazione del ‘muoviamoci a finire’. Un parallelismo che calza a pennello col Benevento attuale. Quella visto nelle sfide contro Foggia e Monopoli è una squadra che ha palesato qualche affanno e ci sta tutto, la cavalcata è stata spettacolare e dispendiosa. Ma è apparsa anche come una formazione che la consapevolezza che, se non sarà oggi, può essere domani. Inutile girarci intorno, in barba a tutte le scaramanzie. Anche le avversarie ormai hanno alzato i remi in barca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Monopoli è indigesto: per evitarlo ‘presidente, portaci via da questa categoria’

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