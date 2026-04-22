Portela Santa Maria Maggiore e non solo | per un mese stop ad alcol e musica alta

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta per un mese il consumo di alcol e la musica alta nelle zone di Portela, Santa Maria Maggiore e altre aree della città. La decisione arriva in risposta a ripetuti episodi di degrado, con abbandono di rifiuti, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica causati dall’abuso di alcol. La misura mira a ripristinare la tranquillità nelle zone interessate.

“Visti i ripetuti episodi di degrado legati all’abbandono di rifiuti, agli schiamazzi e al disturbo della quiete aggravato dall’abuso di alcol, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza urgente per riportare la situazione alla normalità”.Stop all’alcol: ecco doveÈ con queste parole che.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Santa Maria: stop a musica e alcol, multe fino a 534 euroIl sindaco Ianeselli ha disposto misure restrittive immediate per arginare il degrado urbano a Santa Maria, vietando il consumo di alcol e l’uso di... Avigliana insieme 2026, musica e cultura: al via la rassegna “persone, personaggi e personalità” nella chiesa di Santa Maria MaggioreDomenica 10 maggio 2026, alle ore 16:30, la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio ad Avigliana riapre le sue porte al pubblico, inaugurando... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ? A Trento stop per un mese ad alcol e alla musica alta: l'ordinanza parte oggi; TRENTO, NIENTE ALCOL E MUSICA IN SANTA MARIA MAGGIORE E ZONA PORTELA; Santa Maria Maggiore, vietato consumare alcol e amplificare la musica; Sicurezza, nelle zone più critiche di Trento è attiva la nuova volante Dante. Santa Maria Maggiore, vietato consumare alcol e amplificare la musicaA seguito di ripetuti episodi di degrado legati all’abbandono di rifiuti, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica — spesso aggravati dall'abuso di alcol — il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, h ... rainews.it Oggi apre la Porta Santa a Santa Maria Maggiore, la basilica reliquia progettata dalla MadonnaOggi, 1° gennaio 2025, apre la Porta Santa di Santa Maria Maggiore all'Esquilino. Si tratta di un'opera contemporanea fatta da Luigi Enzo Mattei installata in una facciata medievale. Sulle ante c'è ... fanpage.it A SANTA MARIA MAGGIORE LA MESSA PER FRANCESCO, LEONE XIV: LA SUA MEMORIA È VIVA “La morte non è un muro, ma una porta che si spalanca sulla Misericordia che Papa Francesco ha instancabilmente annunciato” - facebook.com facebook #PapaFrancesco svelata la lapide a Santa Maria Maggiore, sostò 126 volte davanti alla Salus Populi Romani È stata svelata oggi, nel primo anniversario della morte di Papa Francesco, la lapide commemorativa posta nella Cappella Paolina della Basili x.com