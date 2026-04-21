Santa Maria | stop a musica e alcol multe fino a 534 euro

Il sindaco di Santa Maria ha deciso di adottare misure restrittive per contenere il degrado urbano. Da subito, è stato vietato il consumo di alcol e l’utilizzo di impianti audio nelle ore serali. Chi viola queste disposizioni può essere multato con sanzioni che arrivano fino a 534 euro. Le nuove regole sono state introdotte per garantire maggiore ordine e sicurezza nel centro del paese.

Il sindaco Ianeselli ha disposto misure restrittive immediate per arginare il degrado urbano a Santa Maria, vietando il consumo di alcol e l’uso di sistemi sonori nelle ore serali. La decisione, firmata oggi 21 aprile 2026, interviene dopo una serie di episodi legati a rifiuti abbandonati, schiamazzi e disturbi alla quiete pubblica causati dall’abuso di bevande alcoliche. Restrizioni operative e sanzioni nel cuore della zona. Le nuove regole entreranno in vigore domani e resteranno attive fino al 22 maggio prossimo. Il provvedimento colpisce un’area specifica che comprende piazza della Portella, via Roma — nell’intervallo tra piazza della Portella e via Pozzo — via San Giovanni, piazzetta 2 settembre 1943, piazza Santa Maria Maggiore, vicolo Morosante, via Prepositura, via T.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Maria: stop a musica e alcol, multe fino a 534 euro Notizie correlate Stop al milk sounding: multe fino a 100mila euro per le frodiIl Senato e la Camera dei deputati hanno dato il via libera a un provvedimento che punta a blindare l’agroalimentare nazionale, introducendo sanzioni... Stop all’agropirateria: carcere e multe fino a 50.000 euro per le frodiLa Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sulla tutela agroalimentare, con un esito di 154 voti favorevoli, 110... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Acqua, giovedì stop a Santa Maria al Bagno; Comunicazione e stampa | Nelle Aziende sanitarie di Parma una settimana dedicata alla salute delle donne; Alpini, la reliquia di don Gnocchi a S. Maria Rezzonico; Sirio, servizio sospeso per delle prove tecniche: stop temporaneo tra la stazione e Santa Maria di Pisa. Radio Maria. . LIVEPARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA - SAN LORENZO AL MARE (IMPERIA) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook #21aprile2026 La Basilica di Santa Maria Maggiore ricorda il primo anniversario della morte di #PapaFrancesco 17.00 Santo Rosario 18.00 Celebrazione della Santa Messa LIVE su youtu.be/Eis68dPfNSc x.com