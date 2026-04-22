Porta sbarrata e finestre sigillate | il piano per incastrare l' autista diventa un boomerang Arrestati due romani

Due persone di origine romena sono state arrestate dopo aver tentato di catturare un autista rinchiudendolo in un locale sigillato con una porta chiusa con un asse di legno e una finestra bloccata con una barra di ferro. All’interno, l’uomo si trovava in uno stato di paura, mentre le minacce provenivano dall’esterno. La polizia è intervenuta per sventare il tentativo di sequestro e ha fermato gli aggressori.

Una porta sbarrata dall’esterno con un asse di legno e una finestra sigillata da una barra di ferro. Dentro, un uomo prigioniero, terrorizzato dalle minacce che arrivavano da fuori. È lo scenario da incubo scoperto in una baracca in zona Ottavia, dove una disputa per un furgone si è trasformata.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Castelli Romani: casa diventa hub di droga, madre e figlio arrestatiI carabinieri della compagnia di Velletri hanno smantellato un sistema di vendita di stupefacenti gestito all’interno di un nucleo familiare nel... Roma: droga e soldi in casa, arrestati due giovani dei Castelli RomaniDue giovani arrestati per spaccio di droga ad Albano Laziale e Anzio: sequestrati hashish, cocaina e 5. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Venerdì contemporaneo al Sant'Eugenio, in scena ''Porta chiusa''; Mistery game al Moretto. C’è il Delitto del terzo piano; Trappola in Florida | coppia chiusa in una stanza senza via d’uscita. Porta sbarrata e finestre sigillate: il piano per incastrare l'autista diventa un boomerang. Arrestati due romaniUna porta sbarrata dall’esterno con un asse di legno e una finestra sigillata da una barra di ferro. Dentro, un uomo prigioniero, terrorizzato dalle minacce che arrivavano da fuori. È lo scenario da i ... romatoday.it Porta aperta o porta chiusa voi a casa vostra cosa fate con loro Io nn posso chiudere le porte invece con mio marito chiude senza problemi io nn ho mai privacy - facebook.com facebook