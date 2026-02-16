Roma | droga e soldi in casa arrestati due giovani dei Castelli Romani

A Roma, i carabinieri hanno arrestato due giovani dei Castelli Romani, trovandoli con droga e denaro in casa. Il 24enne di Albano Laziale e la 22enne di Anzio sono stati fermati durante una perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita.

Due giovani, un 24enne originario di Albano Laziale e una 22enne proveniente da Anzio, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Operazione dei Carabinieri contro il traffico di droga. In particolare, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile, insieme a quelli della stazione di Cecchina, hanno condotto un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Durante quest’operazione, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dei due giovani, dove hanno rinvenuto un consistente quantitativo di droga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: droga e soldi in casa, arrestati due giovani dei Castelli Romani Capodrise, blitz in casa: trovati con droga e contanti. Arrestati due giovani Scoperta droga in una casa del centro storico, arrestati due giovani Nella zona centrale della città, una casa abbandonata è stata scoperta come punto di spaccio di droga. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La droga che viaggia con le calamite sotto le auto; Lucchetti come deposito di droga e spaccio su misura per target clientelare. Ancora 7 arresti dei Falchi della Polizia di Stato nella periferia nord-est. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Lucchetti come nascondigli per la droga, maxi blitz della polizia: dieci arresti; Roma, droga nelle periferie: 8 arresti tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. Roma, operazione anti-spaccio a Genzano: droga e soldi in casa, arrestati due giovaniDroga e soldi in casa, arrestati due giovani a Genzano: 16 panetti di hashish del peso complessivo di 1,6 kg, due involucri contenenti 135 grammi di ... affaritaliani.it Roma, droga e soldi in casa: arrestati due giovaniROMA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 24enne originario di Albano Laziale e una 22enne originaria di Anzio, gravemente indiziati del reato di ... italpress.com Il Coordinamento Ambientalista dei Castelli Romani presenta ufficialmente il Decalogo per la tutela del territorio, della salute e dei beni comuni, un documento rivolto a tutte le candidate e a tutti i candidati alle prossime elezioni comunali #castellinotizie - facebook.com facebook