Nel cuore dei Castelli Romani, i carabinieri della compagnia di Velletri hanno arrestato una madre e un figlio nell'ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno scoperto un sistema di vendita di stupefacenti gestito all’interno di un nucleo familiare, smantellando così un punto di approvvigionamento nella zona. L’indagine ha portato all’arresto e al sequestro di sostanze illegali.

I carabinieri della compagnia di Velletri hanno smantellato un sistema di vendita di stupefacenti gestito all’interno di un nucleo familiare nel cuore dei Castelli Romani. L’operazione, scattata dopo un controllo mirato, ha portato all’arresto di una donna di 41 anni e di uno dei suoi figli, rivelando un punto di rifornimento attivo proprio nell’abitazione della quarantunenne. Tutto è iniziato quando i militari hanno intercettato un uomo di 48 anni originario di Lariano, colto nell’atto di acquistare una dose di droga. Dopo aver fermato l’acquirente, che è stato immediatamente segnalato in prefettenza come assuntore, gli investigatori hanno puntato l’attenzione sull’abitazione della donna, sospettata di coordinare le vendite nell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelli Romani: casa diventa hub di droga, madre e figlio arrestati

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Questo è l'ospedale dei Castelli Romani questa mattina (pochi chilometri dalla Capital), dove mia madre ha fatto un intervento programmato da tempo. L'ospedale era praticamente vuoto, eppure le liste di attesa sono almeno di qualche mese. A voi sembra no facebook