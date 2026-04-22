Porta hashish cocaina e crack al figlio detenuto | arrestato un uomo al Pagliarelli

Un uomo è stato arrestato al carcere del Pagliarelli dopo aver tentato di consegnare droga a suo figlio detenuto. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato oltre cento grammi di hashish, cocaina e crack in suo possesso. L’uomo aveva visitato il carcere con l’intenzione di incontrare il figlio, ma è stato fermato prima di poter consegnare la sostanza stupefacente.

Era andato in carcere per fargli una visita, ma questa volta si era portato con sé oltre cento grammi tra hashish, cocaina e crack da consegnare al figlio. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato nei giorni scorsi al Pagliarelli un uomo di 68 anni (F. C. le iniziali) ora finito ai.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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