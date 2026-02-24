Arrestato per la terza volta al bivacco nel bosco con crack cocaina e hashish

Un uomo è stato arrestato per la terza volta mentre bivaccava nel bosco con droga. Durante un'operazione serale contro i traffici illeciti, le forze di polizia hanno scoperto il soggetto mentre consumava crack, cocaina e hashish in un'area nascosta delle Cerbaie. I finanzieri della Compagnia di San Miniato hanno fermato il sospetto e sequestrato sostanze stupefacenti. La scena si è svolta in un punto isolato vicino a Orentano, dove l’uomo si rifugiava frequentemente.

Il 41enne è tornato nello stesso posto dell'area boschiva delle Cerbaie, a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto, controllato periodicamente dalla Guardia di Finanza L'operazione si inserisce in un dispositivo di vigilanza costante già più volte attivato nella medesima area, che ha consentito ai finanzieri di individuare un bivacco rudimentale, utilizzato quale base operativa per l'attività illecita. All'interno del bivacco, il soggetto arrestato, un cittadino marocchino di 41 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per la terza volta nella stessa area per analoghi fatti di reato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

