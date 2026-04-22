Una donna di 38 anni, residente ad Ancona e di origine rom, è stata coinvolta in un’indagine riguardante l’introduzione di droga nel carcere di Montacuto. L’indagine si è avviata dopo aver analizzato un video in cui si vedeva un gesto compiuto su un tavolino nella sala colloqui. Il marito, detenuto, si è assunto la responsabilità dell’episodio in un video successivo. La donna rischia ora il processo.

Un gesto rapido, quasi impercettibile, su un tavolino nella sala colloqui. È da lì che prende forma l’indagine che ha portato a un passo dal processo una 38enne anconetana, di origine rom, accusata di aver introdotto droga nel carcere di Montacuto per consegnarla al marito detenuto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 7 giugno 2022 la donna avrebbe passato al coniuge un involucro con 15 grammi di hashish durante il colloquio. Un movimento giudicato sospetto dagli agenti della polizia penitenziaria che hanno deciso di intervenire subito dopo. La perquisizione ha confermato i dubbi: la droga era nascosta negli slip del detenuto. Da quel momento è scattata la denuncia per la moglie, ritenuta la presunta tramite della sostanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porta droga in carcere. Ma il marito si prende la colpa in un video

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