Nasconde la droga nelle parti intime per portarla al marito nel carcere di Orvieto

Durante un controllo nel carcere di Orvieto, gli agenti della polizia penitenziaria hanno scoperto circa 50 grammi di hashish nascosti nelle parti intime di un detenuto. La sostanza stupefacente era destinata al marito, anch’egli detenuto nella stessa struttura. L’operazione ha portato al sequestro della droga e all’arresto del soggetto coinvolto.

Sequestro di droga nel carcere di Orvieto dove il personale della polizia penitenziaria ha sequestrato circa 50 grammi di hashish durante un'operazione condotta all'interno dell'istituto. Una donna, moglie di un detenuto e accompagnata da tre figlie minorenni, è stata arrestata in flagranza di.