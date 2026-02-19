Paolo Scaroni ha annunciato che il Milan desidera aggiornare la bacheca dei trofei, un obiettivo che considera prioritario. Durante la celebrazione dei 23 anni di Fondazione Milan, il presidente ha spiegato che, nonostante le sfide recenti, la volontà di rafforzare il club rimane forte. Ha riconosciuto il ruolo fondamentale di Silvio Berlusconi nel percorso della squadra e ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare per migliorare i risultati. La proposta di aggiornare il museo si fa sempre più concreta.

Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo Milan, parla Scaroni: «Aggiornare la bacheca dei trofei? Porca miseria, certo che voglio! I tempi non sono stati facilissimi ma.» Cassano non ha dubbi: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi» Marelli sicuro: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, parla Scaroni: «Aggiornare la bacheca dei trofei? Porca miseria, certo che voglio! I tempi non sono stati facilissimi ma…»

Scaroni: “Nuovi trofei? Certo che voglio aggiornare la bacheca! Berlusconi uomo formidabile”Paolo Scaroni ha affermato che desidera aggiungere nuovi trofei alla sua collezione, spiegando che l’obiettivo è aggiornare la bacheca.

Milan, Scaroni: “Sono ottimista, ma l’obiettivo è tornare in Champions LeagueIl presidente del Milan, Paolo Scaroni, esprime un atteggiamento positivo riguardo al futuro del club, sottolineando la volontà di raggiungere obiettivi ambiziosi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.