Un rappresentante di Minami si è recato a Siponto per consegnare una piantina destinata alla piantagione nel quartiere. L’iniziativa, realizzata in occasione della primavera, mira a coinvolgere la comunità nella cura e nel miglioramento del territorio locale. La consegna è avvenuta nel contesto di un’azione di sensibilizzazione rivolta ai residenti, con l’obiettivo di promuovere un quartiere più verde.

A Siponto la primavera diventa occasione di partecipazione e cura del territorio. Sabato e domenica da Minami Restaurant Café prenderà il via un’iniziativa pensata per coinvolgere cittadini e visitatori in un gesto semplice ma significativo: ritirare una piantina da Minami e piantarla liberamente a Siponto, nel punto che ciascuno riterrà più adatto, con l’obiettivo di contribuire a rendere il quartiere più verde, più colorato e più accogliente. L’idea nasce dal desiderio di trasformare un piccolo gesto individuale in un’azione condivisa, capace di avere un impatto concreto e visibile sul territorio. Il senso dell’iniziativa è proprio questo:... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Passa dal Minami ritira una piantina da piantare a Siponto, l’iniziativa per sensibilizzare la comunità

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