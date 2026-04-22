Occhio secco per 10 milioni di italiani ‘Pop Up Your Vision’ per sensibilizzare

Circa dieci milioni di italiani soffrono di occhio secco, una condizione spesso trascurata ma che può influire sulla qualità della vita quotidiana. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, è stata avviata la campagna “Pop Up Your Vision”, mirata a far conoscere i sintomi e le possibili soluzioni di questa patologia. L’iniziativa si propone di informare le persone sui rischi e sulle cure disponibili, promuovendo una maggiore attenzione alla salute oculare.

(Adnkronos) – Aumentare la consapevolezza su una patologia diffusa, ma ancora sottovalutata: è questo l'obiettivo di 'Pop Up Your Vision', l'iniziativa promossa da Alcon che sarà a Roma fino al 5 maggio presso il Maximo Shopping Center, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening gratuiti per valutare la presenza di secchezza oculare con il supporto di medici oculisti. In Italia – ricordano i promotori – si stimano circa 10 milioni di persone con sintomi riconducibili alla malattia dell'occhio secco, ma in molti non si rivolgono all’oculista, figura chiave per la diagnosi. Un dato che evidenzia come la consapevolezza sia ancora insufficiente, nonostante si tratti di una condizione che può avere un impatto rilevante sulla qualità della vita.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Sport al mattino: 10 milioni di italiani cambiano la colazioneOltre 10 milioni di italiani si allenano al mattino: l’80% modifica la colazione. Dolore cronico: 10 milioni di italiani, IA e nuove cure a RiccioneIl dolore cronico colpisce oltre 10 milioni di italiani, una cifra che trasforma un sintomo fisico in un problema sociale invisibile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ‘Chi l’ha visto?’, oggi mercoledì 22 aprile: colpo di scena sul caso Milza; Bimbi Down da mamme giovani? Dietro la sindrome anche una reazione autoimmune: lo studio che cambia tutto; Catanzaro, donna si butta dal balcone con i figli: 3 morti e un ferito. Occhio secco per 10 milioni di italiani, ‘Pop Up Your Vision’ per sensibilizzareAumentare la consapevolezza su una patologia diffusa, ma ancora sottovalutata: è questo l’obiettivo di ‘Pop Up Your Vision’, l’iniziativa promossa da Alcon che sarà a Roma fino al 5 maggio presso il ... lamilano.it Occhio secco? La cura potrebbe essere una bella risataLa sindrome dell'occhio secco causa fastidio, bruciore e affaticamento degli occhi. Il trattamento standard prevede l'uso di lacrime artificiali. Ma alcuni ricercatori del Centro Oftalmico Zhongshan ... gazzetta.it Dribble. Vision. Finish Play with the Serie A #TOTS Starting XI on #FC26 https://x.ea.com/88957 EA SPORTS FC - facebook.com facebook