Pontedera penalizzato Errori arbitrali nel mirino

Durante la stagione 2025-26 di Serie C, il Pontedera ha subito alcuni errori arbitrali che hanno attirato l’attenzione. La tecnologia del football video support (FVS), introdotta per migliorare le decisioni in campo, non ha portato i risultati sperati per la squadra toscana. La questione degli errori arbitrali si è fatta sentire in diverse occasioni, creando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il FVS, acronimo di football video support, la grande novità della stagione 2025-26 di Serie C, non è stato, si sa, un grande alleato per il Pontedera. Anzi. Così come non lo sono state, in generale, le decisioni arbitrali. Alla fine del conteggio sono stati più i torti subiti di quelli avuti a favore. Non è comunque questo, sia chiaro, che ha causato la retrocessione della squadra granata, che torna fra i dilettanti soltanto perché nell’insieme non si è mostrata all’altezza della categoria. Tuttavia va rimarcato come sabato sera a San Benedetto del Tronto i due gol dei padroni di casa siano stati viziati da situazioni irregolari. Se su...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera penalizzato. Errori arbitrali nel mirino Notizie correlate Il Napoli a -2 dall’Inter senza errori arbitraliLa classe arbitrale è nell’occhio del ciclone per i tanti errori che si sono visti finora in questo campionato. Juventus, Allegri zittisce tutti “Errori arbitrali sempre successi”Massimiiliano Allegri decide di abbassare i toni del dibattito calcistico dopo l’espulsione di Kalulu nel derby di’italia.