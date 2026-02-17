juventus allegri zittisce tutti errori arbitrali sempre successi

Massimiiliano Allegri decide di abbassare i toni del dibattito calcistico dopo l’espulsione di Kalulu nel derby di’italia. La lezione di Allegri Ancora una volta, Max Allegri ha scelto la via della compostezza e della sostanza, regalando al calcio italiano un esempio che in troppi sembrano aver dimenticato.Nella conferenza stampa pre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali contro la JuventusJohn Elkann, presidente di Exor e proprietario della Juventus, ha chiamato Gabriele Gravina dopo le decisioni arbitrali discutibili durante la partita contro l’Inter, causate da alcuni errori che hanno influenzato il risultato.

Allegri interviene sulle polemiche di Inter-Juve: Situazioni già viste. Io farei una cosa sola...Alla vigilia del recupero della sfida con il Como di Fabregas, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno del Milan, nei giorni caratterizzati dalle pol ... msn.com

Juventus, Moretto: ‘Chiamata tra Gatti e Allegri’La Juventus, in questo mercato, potrebbe essere chiamata a fare qualche movimento in entrata, ma l’attenzione della dirigenza bianconera è rivolta anche alle possibili uscite. Il club, infatti, sta ... it.blastingnews.com

L'episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juventus ha fatto tornare in tendenza il famoso gol fantasma di Sulley Muntari in Juventus-Milan del 2012 In conferenza stampa, hanno ricordato a Massimiliano Allegri - a quel tempo sulla panchina del Milan - proprio quell' facebook

. @acmilan, Allegri: “Siamo ormai negli ultimi mesi della stagione, ora si decide tutto. Caso Inter-Juventus Dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo senza spendere energie mentali su altro” x.com