La classifica della Serie A mostra il Napoli a due punti di distanza dall’Inter, considerando solo partite senza errori arbitrali. La classe arbitrale è al centro delle discussioni a causa di numerosi errori che si sono verificati fino ad ora nella stagione. In questo contesto, si analizza come la differenza di punti tra le due squadre si riduca eliminando le decisioni arbitrali contestate.

La classe arbitrale è nell’occhio del ciclone per i tanti errori che si sono visti finora in questo campionato. Il sito Superscommesse.it ha stilato una classifica se non fossero avvenuti errori decisivi ai fini del risultato nelle 30 giornate giocate fino ad oggi. Secondo il portale di betting, il Napoli recupererebbe 3 punti (2 errori a favore e 4 contro) portandosi a -2 dall’Inter capolista. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli a -2 dall’Inter senza errori arbitrali

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