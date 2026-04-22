Pontedera insediate le Consulte di quartiere e frazione | eletti presidenti e vice

A Pontedera sono state ufficialmente insediate le Consulte di quartiere e frazione. Durante le prime riunioni, dodici di queste realtà hanno eletto i propri presidenti e vice presidenti. Le consultazioni rappresentano il primo passo nel processo di rinnovo delle strutture di rappresentanza territoriale. Le assemblee si sono svolte in modo formale, con votazioni che hanno portato alla scelta dei membri di vertice di ciascuna consulta.

Primo passaggio per le rinnovate Consulte di quartiere e frazione a Pontedera. Dodici realtà che hanno eletto, nelle prime riunioni di insediamento, presidenti e vice. Ecco i nominativi.Consulta 1 (Centro Città - Stazione): presidente Alberto Andreoli, vicepresidente Federico OrsiniConsulta 2 (I.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Regione Puglia, Dell'Erba e Barone eletti vice presidenti della Commissione StatutoNella commissione che spetta alla minoranza, Fratelli d'Italia fa un passo di lato e lascia a Forza Italia la vice presidenza. Leggi anche: Il nuovo Consiglio regionale della Puglia ha le sue Commissioni: eletti i sette presidenti Contenuti di approfondimento Insediate le consulte territoriali, l’applauso del sindaco Zanni:: Cerniere tra Comune e cittadiniSi sono insediate a Galliera le consulte territoriali per avvicinare i cittadini alla partecipazione attiva per il bene comune.... Si sono insediate a Galliera le consulte territoriali per avvicinare ... ilrestodelcarlino.it Consulte, via alle iscrizioni: I cittadini al centroRimaste sospese per oltre un anno e mezzo, sono pronte a ripartire le Consulte di quartiere e di frazione di Pontedera. Sono aperte da ieri le iscrizioni per partecipare ai Consigli di quei piccoli ... lanazione.it