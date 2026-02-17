Regione Puglia Dell' Erba e Barone eletti vice presidenti della Commissione Statuto
Paolo Dell’Erba e Rosa Barone, entrambi di Foggia, sono stati scelti come vice presidenti della Commissione Statuto nel Consiglio regionale della Puglia. La loro nomina è stata decisa durante l’ultima seduta, in cui si è discusso anche di questioni legate alle riforme istituzionali. Dell’Erba e Barone hanno ottenuto il supporto della maggioranza, consolidando il loro ruolo all’interno dell’ente regionale.
Nella commissione che spetta alla minoranza, Fratelli d'Italia fa un passo di lato e lascia a Forza Italia la vice presidenza. Indicazione della maggioranza la Cinquestelle foggiana Tocca ai foggiani Paolo Dell'Erba e Rosa Barone la vice presidenza della settima Commissione consiliare permanente Statuto e Riforma istituzionali del Consiglio regionale della Puglia. La presidenza spetta alla minoranza ed è stata affidata a Gianfranco De Blasi. In apertura dei lavori, Paolo Pagliaro, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, ha comunicato una sostituzione: Paolo Dell'Erba è entrato nella commissione al posto di Dino Basile.
Regione Puglia, il socialista foggiano Scapato vice presidente della Commissione Bilancio e programmazioneGiulio Scapato, avvocato di Foggia, ha ottenuto il ruolo di vice presidente della Commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia, dopo che il suo nome è stato scelto dai consiglieri regionali durante l’ultima seduta.
Regione Puglia, Commissione Agricoltura e Turismo tutta foggiana: Falcone e Gatta vice di Tutolomarcatamente foggiano l’ufficio di presidenza della IV Commissione permanente del Consiglio regionale della Puglia (Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e ... foggiatoday.it
Capitanata esclusa dal Torneo delle Regioni di calcio in Puglia: Auspichiamo passo indietroDELL’ERBA E RIGNANESE (F.I.): AUSPICHIAMO UN PASSO INDIETRO DI REGIONE E LND SULL’ESCLUSIONE DELLA CAPITANATA DAL TORNEO DELLE REGIONI DI CALCIO, MA SE ... ilsipontino.net
