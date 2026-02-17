Il nuovo Consiglio regionale della Puglia ha le sue Commissioni | eletti i sette presidenti
Il nuovo Consiglio regionale della Puglia ha scelto i presidenti delle sue sette Commissioni, dopo le sedute di questa mattina. Durante le riunioni, i membri hanno votato per i capi di ogni Commissione, assegnando anche i ruoli ai vari componenti. Tra i nomi emersi, alcuni sono stati confermati, mentre altri sono alla prima esperienza in questi ruoli. La scelta dei presidenti avviene in un clima di confronto tra le diverse forze politiche presenti in aula.
Per il Pd 3 posti. Uno, invece, per Prossima, M5S e Per la Puglia. La Presidenza della Commissione Statuto, destinata alle opoosizioni, è andata alla Lega Il Consiglio regionale della Puglia ha i suoi nuovi presidenti delle 7 Commissioni permanenti. In mattinata si sono svolte le varie sedute che hanno consentito di eleggere i vertici e i componenti delle singole mini-assemblee suddivise per deleghe e competenze. Tre Presidenze sono andate al Pd mentre altre tre sono state spartite tra M5S, Per la Puglia e Prossima. L'unica Presidenza destinata all'opposizione, quella della Settima Commissione, è stata assegnata alla Lega.🔗 Leggi su Baritoday.it
